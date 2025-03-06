Başkentte evsiz krizi: Trump'tan belediye başkanına çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda Washington DC'deki evsiz sorunuyla alakalı paylaşım yaptı.



"Washington DC Belediye Başkanı'na, özellikle Dışişleri Bakanlığı binası ve Beyaz Saray çevresinde bulunan çirkin evsiz kamplarını temizlemek zorunda olduğunu bildirdik." ifadesini kullanan Trump, Bowser'ın bu sorunu çözememesi halinde duruma müdahale edeceğini kaydetti.



Trump, "Bunu yapmaya yetkin değilse onun yerine biz yapmak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.



Başkent Washington'un "temiz ve güvenli" olmasını istediğini vurgulayan Trump, mevcut durumdan duyduğu rahatsızlığı belirtti.



BAŞKENTTEKİ "EVSİZLER" SORUNU



Washington DC'de hükümet binalarının yakınındaki evsiz kamplarının artışı, yerel siyasette tartışmalara yol açmıştı.



Trump, geçen ay suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olduğunu öne sürdüğü yerel yönetimi eleştirerek Washington DC'nin federal yönetim tarafından devralınması gerektiğini savunmuştu.



Ancak Belediye Başkanı Bowser, yönetiminin kentteki sorunları çözmek için etkili adımlar attığını belirtmişti.



Bowser, şehir ile federal hükümet arasındaki işbirliğinin güçlü olduğunu vurgulayarak "Başkan, ülkemizin başkentini dünyanın en güzel başkenti yapmaya odaklanmış durumda. Görünen o ki, bu bizim de önceliğimiz." demişti.

