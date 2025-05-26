Batan konteyner gemisinde petrol sızıntısı tespit edildi

Hindistan’ın Kerala eyaleti açıklarında batan ve içinde “tehlikeli kargo” bulunduğu açıklanan konteyner gemisinde petrol sızıntısının olduğu bildirildi.



Bloomberg haber sitesine konuşan konu hakkında bilgi sahibi kişiler, ülkenin güney kıyıları açıklarında batan gemiden petrol sızıntısının olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Basına konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin verilmesini istemeyen kaynaklar, erken muson yağmurlarının petrol sızıntısının boyutunu değerlendirme çabalarını karmaşık bir hale getirdiğini belirtti.



Olayın ardından Kerala’da eyalet çapında acil durum ilan edilirken, kıyı bölgelerine olası çevre hasarı konusunda uyarı yapıldı. Halktan ve balıkçılardan da karada kalmaları istendi.



13 KONTEYNER “TEHLİKELİ KARGO” TAŞIYORDU



Liberya bandıralı bir konteyner gemisi, Hindistan’ın güneyindeki Kerala açıklarında batarak taşıdığı tehlikeli maddelerle birlikte sulara gömülmüştü. Hindistan Donanması’ndan yapılan açıklamaya göre, gemi, içindeki 24 mürettebat kurtarıldıktan sonra batmıştı.



Donanma, 184 metrelik geminin Hindistan’ın Vizhinjam Limanı’ndan Kochi’ye doğru yol aldığını bildirmişti.



Hindistan Savunma Bakanlığı da olaya ilişkin açıklamasında 24 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığını teyit etmişti. Hindistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan denizcilerin Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Filipinler vatandaşı oldukları bilgisi verilmişti.



Açıklamada, batan gemide 640 konteyner olduğu, bunlardan 13’ünün “tehlikeli kargo” taşıdığı, 12’sinde ise kalsiyum karbür isimli maddenin bulunduğu belirtilmişti. Hindistan Savunma Bakanlığı, tehlikeli olduğunu söylediği konteynerlerin içinde ne olduğu hakkında bilgi vermemişti.

