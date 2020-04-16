Batı Afrika çekirge istilası tehdidi altında

CIRAD araştırmacıları, çekirge istilasıyla ilgili yaptıkları simülasyonların sonuçlarını bir raporla paylaştı.



Raporda yapılan 5 simülasyondan 4’ünde çekirgelerin üreme dönemi olan gelecek haziran ayı ortalarında Çad’a ulaşacağı görüldü.



Çad’a yağışlı mevsimde ulaşacak çekirgelerin, bu dönemde Batı ve Kuzey Afrika’ya yayılımının hızlanacağı belirtilen raporda, Çad’ın tarihsel olarak Doğu Afrika ve Orta Doğu'dan Batı Afrika'ya yayılan istilalara açılan kapı olduğu hatırlatıldı.



Raporda, ilk olarak Çad’daki tarım bölgelerini istila edeceği tahmin edilen çekirgelerin hafife alınmaması gerektiği vurgulandı.



Covid-19 salgınının bölgede durumu daha da zorlaştırdığının altı çizilen raporda, çekirge istilasının acilen önlenebilmesi için uluslararası iş birliğinin şart olduğu kaydedildi.

