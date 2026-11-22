AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre İran 'ın Batı Azerbaycan eyaletinde saat 22.21'de 3.6, 00.25'te 4.5, 00.42'de ise 4.0 büyüklüğünde üç deprem oldu.

İran sınırındaki Van'ın Özalp ilçesine 35 ila 40 kilometre mesafedeki depremler bölge genelinde de hissedildi. Derinliği 7 kilometre civarında olan depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.