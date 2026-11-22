Batı Azerbaycan'da üst üste depremler
22.11.2026 02:40
Son Güncelleme: 22.11.2026 02:43
Üç deprem Özalp başta olmak üzere bölge genelinde de hissedildi.
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde, Türkiye sınırına 35-40 kilometre mesafede en büyüğü 4.5 büyüklüğünde üç ayrı deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde saat 22.21'de 3.6, 00.25'te 4.5, 00.42'de ise 4.0 büyüklüğünde üç deprem oldu.
İran sınırındaki Van'ın Özalp ilçesine 35 ila 40 kilometre mesafedeki depremler bölge genelinde de hissedildi. Derinliği 7 kilometre civarında olan depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Depremler İran sınırındaki Van'ın Özalp ilçesine 35 ila 40 kilometre mesafede meydana geldi.