Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 142 çocuk öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana 142 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 142 çocuk öldürüldü

askerleri ile topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal alyındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e yönelik saldırıları sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana bu topralarda gerçekleşen saldırılarda 589 Filistinlinin öldürüldüğü, bunlardan 142'sinin çocuk olduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli ölmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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