Batı Şeria'da abluka genişliyor: Yüzlerce kontrol noktası kuruldu

Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından İsrail ordusu gözünü Batı Şeria'ya çevirdi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da kurulan yüzlerce güvenlik kontrol noktası ve bitmek bilmeyen operasyonlar nedeniyle nefes almak bile zorlaştı.

YARIM SAATLİK YOL ALTI SAAT OLDU

Cenin'de geniş kapsamlı bir operasyon başlatılırken Batı Şeria genelinde kontrol noktaları artırıldı.

Bu kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşurken Batı Şerialılar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Evden işe gitmeleri bile bu kontrol noktaları nedeniyle saatlerce sürüyor.



Normal şartlarda sadece yarım saate gidilebilecek bir yol şimdi altı saat sürüyor. İsrail ordusu bu kontrol noktalarını en yoğun saatlerde keyfi olarak kapatabiliyor. Filistinliler yarı yolda kalıyor.

MAL SEVKİYATINI DA AKSATIYOR

Kontrol noktaları Batı Şeria'da mal sevkiyatını da aksatıyor. Fiyatlar yükseliyor. Geçen yıl filistin ekonomisi yüzde 28 küçüldü.

İsrail, Filistinli işçilerin girişine izin vermediği için Batı Şeria'nın çalışan nüfusunun yüzde 30'ü işsiz kaldı.



Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed Alamur, İsrail'in Filistinlileri Batı Şeria'dan sürmeye çalıştığını söyledi.

Alamur, "Batı Şeria'da yaklaşık 900 kontrol noktası var. Bu kontrol noktaları hedefledikleri gibi güvenlik dışında her şeye yol açıyorlar. Filistin halkına, ekonomisine baskı uygulamak için kullanıyorlar. Filistinlilere zorluk çıkarmak amacıyla kurulmuş durumdalar. Filistinlileri bıktırıp bu topraklardan göç ettirmeyi amaçlıyorlar." ifadelerini kullandı.

YERLEŞİMCİ SALDIRILARI DA ARTTI

Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından Batı Şeria'da yahudi yerleşimcilerin saldırıları da artış gösterdi. İsrail ordusunun bu saldırılara göz yumduğu belirtiliyor.



İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlarken Trump yönetiminde bazı isimlerin Batı Şeria'nın ilhakına destek verdiği biliniyor.



İsrail'in 1967'de işgal ettiği ve yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Batı Şeria'daki yahudi yerleşimcilerin sayısı 500 bin'i aşıyor.

