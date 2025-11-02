Batı Şeria'da baskın: İsrail askerleri Kalkilya'ya girdi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, askerleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine baskın düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Cenin kentinin güneyinde Kefr Rai kasabasına giren İsrail askerleri, açık alanda sorguya çektiği 4 Filistinliyi ve kentteki Asker el-Kadim Mülteci Kampında evlerine baskın düzenlediği 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail güçlerinin, El Halil kentinin Beyt Emr kasabasında 3 kişiyi, Beytüllahim'de ise 2 kişiyi daha gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de katliam sürüyor

