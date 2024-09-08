Batı Şeria'da baskınlar sürüyor: İsrail ordusu 35 Filistinli'yi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'ya yeni baskınlar düzenledi. İşgal altındaki bölgenin farklı yerlerinde yapılan operasyonlarda 35 Filistinlinin gözaltına alındığı açıklandı.

Batı Şeria'da baskınlar sürüyor: İsrail ordusu 35 Filistinli'yi gözaltına aldı

güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlarını sürdürüyor.

Ordunun, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 35 Filistinli gözaltına alındı.

Tutuklu İşleri Komisyonu ve Esir Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, “Gözaltına alınanlar, yaygın sabotaj eylemleri ve vatandaşların evlerinin tahrip edilmesinin yanı sıra kötü muamele, şiddetli dayak ve ailelerine yönelik tehditlere maruz kaldılar” denildi.

El Cezire'ye konuşan kaynaklar, İsrail güçlerinin Beytüllahim'in doğusundaki Harmala köyüne baskın düzenleyerek bir Filistinliyi gözaltına aldığını ve diğer üç kişiyi sorgulamak üzere çağırdığını bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca Cenin yakınlarındaki Yamun, Araba ve Silah al-Harithiya'nın yanı sıra Nablus, Burka köyü, Ramallah'ın doğusundaki Silvad ve Tulkerim yakınlarındaki Attil ile Zeyta'da da baskınlar düzenledi.

Cenin vilayetindeki Yamoun ve Araba'da üç, El Halil yakınlarındaki El Şuyuh ve Dura'da iki Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria'da devam eden İsrail askeri operasyonlarının başlangıcından bu yana, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 158'i çocuk olmak üzere en az 692 Filistinli öldürüldü.

İsrail gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden onlarca Gazzeli Filistinlinin kimliği henüz tespit edilemedi.

Ayrıca baskın ve saldırılarda 5 bin 700'den fazla Filistinli yaralanırken en az 10 bin 400 kişi gözaltına alındı.

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