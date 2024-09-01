Batı Şeria'da bir araca düzenlenen saldırıda üç İsrail polisi öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araca başka bir aracın içinden düzenlenen silahlı saldırıda üç İsrail polisinin öldürüldüğü açıklandı.

Batı Şeria'da bir araca düzenlenen saldırıda üç İsrail polisi öldü
İsrail ordusu geçen hafta Batı Şeria'ya geniş çaplı baskın düzenledi.

basını, işgal altındaki Batı Şeria'da üç İsrail polisinin öldürüldüğünü duyurdu.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi, Batı Şeria'nın El Halil kentinde silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Habere göre saldırıda, Terkumya beldesinde bir aracın içindekiler, İsrailli polislerin bulunduğu başka bir aracı hedef aldı.

Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başarırken, İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.

İsrailli Haaretz gazetesi de Batı Şeria'daki saldırıda üç kişinin öldürdüğünü doğruladı.

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