Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek gösterisi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah şehrinde yüzlerce Filistinli, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gösteri düzenledi.

Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek gösterisi

Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve öğrenci hareketinin "Bu yıl normal bir yıl gibi geçmeyecek. ise yalnız olmayacak" sloganıyla gösteri düzenlenmesi çağrısı üzerine yüzlerce Filistinli Ramallah'ta bir araya geldi.

Ramallah caddelerinde dolaşarak düzenlenen gösteriye katılanlar, Gazze Şeridi ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile dayanışmalarını ifade eden "Halk Kassam Tugaylarını istiyor" ve "Biz seninleyiz Gazze" gibi sloganlar attı.

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