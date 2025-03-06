Batı Şeria'da abluka: İsrail ordusu 17 evi yıktı

Gazze'ye benzer görüntüler bu kez Batı Şeria'da tekrarlanıyor. Yerlerinden edilenler, yıkılan evler, enkazdan eşya toplama telaşı kameralara yansıyor.



İsrail ordusu 4 mülteci kampında bir aydan uzun süredir operasyon yürütüyor. Ordu, operasyonun başında kampı boşalttı. Filistinliler evlerini terketmek zorunda kaldı.



Operasyonlarını genişleten İsrail askerleri son olarak kamptakı 17 evi yıkma kararı aldı. Yıkımdan önce kısa süreliğine Filistinlilerin evlerine giderek birkaç parça eşya almalarına izin verdi.



Filistinliler hiç değilse kendileri için en kıymetli olanları kurtarmaya çalıştı. Yıkımın ardından da bu kez enkazda eşya arama telaşı başladı.



Batı Şerialılar, olup bitenlerin Gazze'den farksız olduğunu söylüyor.



İsrail ordusunun Gazze ateşkesinin hemen ardından Batı Şeria'da başlattığı operasyonlarda şu ana kadar 50'den fazla kişi öldü.



Yaklaşık 40 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.