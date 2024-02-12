Batı Şeria'da gece baskını: Bir Filistinli hayatını kaybetti

Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, Batı Şeria'da da bir Filistinli'yi öldürdü. 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hayatını kaybedenlerin sayısı 392'ye çıktı.

Batı Şeria'da gece baskını: Bir Filistinli hayatını kaybetti

Bütün uyarılara rağmen 'nin güneyinde yüz binlerce Filistinli'nin sığındığı Refah kentine saldırı başlatan güçleri, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da gece baskınları yaptı.

Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Beytüllahim'in batısındaki Bettir beldesi girişinde, 35 yaşındaki Rami Raşid el-Batha'yı göğsünden ve karnından vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin vurulan Filistinliyi hastaneye kaldırmak için olay yerine gittiği ancak İsrail güçlerinin buna engel olduğu belirtildi.

Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 392'ye yükseldi.

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