Batı Şeria'da gece baskını: Bir Filistinli hayatını kaybetti

Bütün uyarılara rağmen Gazze'nin güneyinde yüz binlerce Filistinli'nin sığındığı Refah kentine saldırı başlatan İsrail güçleri, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da gece baskınları yaptı.



Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Beytüllahim'in batısındaki Bettir beldesi girişinde, 35 yaşındaki Rami Raşid el-Batha'yı göğsünden ve karnından vurduğu ifade edildi.



Açıklamada, Kızılay ekiplerinin vurulan Filistinliyi hastaneye kaldırmak için olay yerine gittiği ancak İsrail güçlerinin buna engel olduğu belirtildi.



Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 392'ye yükseldi.