İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Cenin'de meydana gelen olayda "iki İsraillinin" öldüğünü belirtti. İsrail ordu sözcüsü Adraee, olayın "terör" eylemi olup olmadığına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, ölenlerin İsrail askerleri olduğunu belirtirken, Yediot Ahronot gazetesi birinin asker olduğunu ifade ederek, söz konusu olayın Filistinli sürücünün "saldırısı" olduğunu öne sürdü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA ise, olayın Filistinli vatandaşa ait araçla İsrail ordusuna ait askeri aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti.
Kazada yaralanan üç kişinin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
İsrail ordusu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
Batı Şeria'da iki İsraili yaşamını yitirdi
Anadolu AjansıDünya
Filistin'de Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki Mevo Dothan askeri kontrol noktasında bir aracın karıştığı olayda 2 İsrailli hayatını kaybetti. Olayda Filistinli sürücü olmak üzere 3 kişi de yaralandı.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Cenin'de meydana gelen olayda "iki İsraillinin" öldüğünü belirtti. İsrail ordu sözcüsü Adraee, olayın "terör" eylemi olup olmadığına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.