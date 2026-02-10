Batı Şeria'da ilhak endişesi. İsrail bölgede yetkilerini genişletti

Gazze Barış Kurulu'nun 19 Şubat'taki toplantısı öncesi, İsrail tepki çeken bir karar daha imzalayarak Batı Şeria'da yetkilerini genişletti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Batı Şeria’da Filistin Yönetimi’nin yetki alanında bulunan bölgeler için “fiili ilhak” anlamına gelecek bir düzenlemeyi onayladı.

Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduğunu." dile getirdi.

“TAM KAPSAMLI İŞGAL”

El Halil'in seçilmiş Filistinli Belediye Başkanı Esma Şerbeti, kararın tam kapsamlı işgal anlamına geldiğini söyledi.

Karar, Filistin tarafının ve tüm kurumlarının, Batı Şeria'daki sahneden tamamen çekilmesi veya dışlanması anlamına geliyor.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Karara yönelik tepkiler art arda geldi. Filistin Yönetimi, adımların “yasadışı ve geçersiz” olduğunu belirterek ABD ve Birleşmiş Milletler’e müdahale çağrısı yaptı.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak bir açıklama ile kararı kınadı.

Birleşmiş Milletler de kararın geri çekilmesini istedi. Genel sekreter sözcüsü Stephane Dujarric, kararın iki devletli çözüme ve uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.