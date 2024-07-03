Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler arasında çatışma çıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Giv'at Oz Zion ileri karakolundaki yapıları sökerken yerleşimcilerle çatışmalar yaşandı. Yasadışı Yahudi yerleşimciler, polise taşlar ve molotof kokteylleri ile saldırdı.

Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler arasında çatışma çıktı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da polisi ile çatıştı.

Bu sabah erken saatlerde İsrailli güvenlik güçleri ve sivil idare ekipleri, Ramallah yakınlarında özel arazi üzerine inşa edilen Giv'at Oz Zion ileri karakolundaki binaları tahliye etmek için çalışmaya başladı.

İsrailli yerleşimciler, polisin bölgeye erişimini engellemek için yolu kapattı ancak polis tarafından sürüklenerek alandan uzaklaştırıldılar.

Ayrıca lastikleri ateşe veren yerleşimciler, buldozerler derme çatma yapıları sökerken iş makinelerine taşlar ve molotof kokteylleri ile saldırdı.

Tahliyeyi reddeden yerleşimciler, bazı binaların içine girerek operasyonu engellemeye çalıştı.

İsrailli yetkililer, bu tahliye işlemiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Haaretz'de yer alan habere göre olay hakkında bilgi sahibi olan bir güvenlik yetkilisi "Bu, iki yıldan uzun bir süredir tahliye emirlerinin uygulanmadığı bölgede, sivil idarenin öncülük ettiği alışılmadık bir tahliye çabasıydı" dedi.

Yetkili, "son zamanlarda bu ileri karakoldan gelen terör saldırıları ışığında, bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açabilecek eylemlerin" Sivil İdare Başkanı Tuğgeneral Hişam İbrahim'i Batı Şeria'yı ikincil bir alan olarak korumaya devam etmek amacıyla son haftalarda binaları boşaltmaya yönelttiğini de sözlerine ekledi.

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