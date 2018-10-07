İsrail Basın Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit'te bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Barkan adlı sanayi bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırıda 2'si kadın 3 kişinin yaralandığı, yaralılardan 2'sinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.



İsrail güçleri saldırının nedeni ve kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi.



Yerel basının görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberlerde, saldırının bölgedeki bir fabrikada çalışan ve 2 ay önce işten çıkarılan bir Filistinli tarafından düzenlendiği iddiasına yer verildi.



