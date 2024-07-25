Batı Şeria'da silahlı saldırı: Üç İsrailli yaralandı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda üç İsrailli yaralandı. Kalkilya kentinde gerçekleşen saldırının ardından kentin giriş çıkışları kapatıldı.

Batı Şeria'da silahlı saldırı: Üç İsrailli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde meydana geldi.

Saldırıda üç İsrailli'nin yaralandığı bildirildi.

devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Kalkilya kentinin doğusundaki Nebi İlyas köyü yakınlarında yoldan geçen bir arabanın içinden ateş açıldı.

Saldırganın kaçtığı belirtildi.

İsrail ordusu, saldırı olayının ardından Kalkilya kentinin doğu ve kuzey girişlerini kapatarak kenti kuşatma altına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nebi İlyas, Azzun ve Azbe et-Tanib beldelerinin girişlerinin yanı sıra Kalkilya ile Tulkerim arasındaki yolu da kapattığını aktardı.

Öte yandan İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 22 Filistinli'yi gözaltına aldığı bildirildi.

Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi. 

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 800'e yükseldiği kaydedildi.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 142 çocuk öldürüldü

Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 142 çocuk öldürüldü

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Bursa'da 3 kadının vantilatör kavgası

DÜNYA HABERLERİ

Yemenli Husiler: İsrail'in Hudeyde limanı saldırısına yanıt vereceğiz

Yemenli Husiler: İsrail'in Hudeyde limanı saldırısına yanıt vereceğiz

Seul'de çöp balonu krizi: Yangına neden oldu

Seul'de çöp balonu krizi: Yangına neden oldu

Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 41 ölü

Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 41 ölü

Irak, Bağdat metrosunun ihalesini Türk, İspanyol ve Fransız şirketler ile Alman Deutsche Bank'a verdi

Irak, Bağdat metrosunun ihalesini Türk, İspanyol ve Fransız şirketler ile Alman Deutsche Bank'a verdi

Maden bulma umuduyla bölge kiraladı, 95 bin dolar değerinde elmas buldu!

Maden bulma umuduyla bölge kiraladı, 95 bin dolar değerinde elmas buldu!

Polonyalı aşırı sağcılar, Ukrayna'ya destek veren hükümeti vatana ihanetle suçladı

Polonyalı aşırı sağcılar, Ukrayna'ya destek veren hükümeti vatana ihanetle suçladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...