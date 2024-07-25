Batı Şeria'da silahlı saldırı: Üç İsrailli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıda üç İsrailli'nin yaralandığı bildirildi.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Kalkilya kentinin doğusundaki Nebi İlyas köyü yakınlarında yoldan geçen bir arabanın içinden ateş açıldı.



Saldırganın kaçtığı belirtildi.



İsrail ordusu, saldırı olayının ardından Kalkilya kentinin doğu ve kuzey girişlerini kapatarak kenti kuşatma altına aldı.



Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nebi İlyas, Azzun ve Azbe et-Tanib beldelerinin girişlerinin yanı sıra Kalkilya ile Tulkerim arasındaki yolu da kapattığını aktardı.

Öte yandan İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 22 Filistinli'yi gözaltına aldığı bildirildi.



Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 800'e yükseldiği kaydedildi.

