Batı Şeria'da yerleşimci saldırısı: "Yaşamla ölüm arasında dakikalar vardı"

Batı Şeria'nın Jit köyünde yaşayan beş çocuk babası 38 yaşındaki Muawiya Sedeh'in evi, baskın düzenleyen maskeli bir grup Yahudi yerleşimci tarafından kundaklandı.
Ailesiyle birlikte şans eseri kaçtığını belirten Sedeh, geri döndüğünde yerleşimcilerin kendisine sataştığını ve "Geri gelip seni öldüreceğiz!" diyerek Ürdün'e veya Suriye'ye gitmesini söylediğini aktardı.
SALDIRIYA 100'DEN FAZLA KİŞİ KATILDI
Yerel halk, saldırıya 100'den fazla kişinin katıldığını, çoğunun maske taktığını, siyah giyindiğini ve iyi koordine olmuş gibi göründüklerini, silahlı gruplara ayrıldıklarını, diğerlerinin ise taş ve molotof kokteyli attığını söyledi.
Evi kundaklanan Sedeh, "Şanslıydım, yaşamla ölüm arasında dakikalar vardı" diye konuştu.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, araçların ve evlerin alevler içinde olduğu görülürken, Filistinli acil servisler, yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 22 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiğini bildirdi.
"ORGANİZE BİR OLAYDI"
Saldırıyı gören bir bölge sakini olan Hasan Orman, "Daha önce de saldırılar gördük ama bu kadar vahşi ve organize bir şekilde değildi. Olanlar sadece saldırı yapmak isteyen dört veya beş yerleşimci değildi. Olanlar organize bir olaydı, günlerce planladılar, silahları vardı, göz yaşartıcı gaz, biber gazı, bıçaklar, her türlü silah..." diye konuştu.
İsrail ordusu saldırıyı kınayarak bir kişinin tutuklandığını açıklasa da yerel halk, ilk güvenlik güçlerinin olay yerine ulaşmasının yaklaşık bir saat sürdüğünü söyledi.
İSRAİL GÜÇLERİ SALDIRILARA GÖZ YUMUYOR
Yerleşimci şiddetini izleyen İsrailli hak örgütü Yesh Din'in yayınladığı rapora göre, 2005-23 yılları arasında bin 664 soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda, bunların yaklaşık yüzde 94'ünün iddianame düzenlenmeden kapatıldığı belirtildi.
Filistinliler ve hak grupları, İsrail güçlerinin saldırılar yaşanırken seyirci kaldığını ve hatta şiddet yanlısı yerleşimcilere karşı yasal işlem başlatılmasının bile son derece nadir olduğunu söylüyor.
YASA DIŞI YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ
Jit saldırısı, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin son dönemde gerçekleştirdiği saldırılardan daha büyük olsa da tek örnek değil. Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yeri inşasının kontrolsüz bir şekilde yayılmasıyla Filistin köylerine yönelik şiddet zaten artmıştı.
Birleşmiş Milletler insani yardım kuruluşu OCHA, 7 Ekim ile bu hafta arasında İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik yaklaşık bin 250 saldırısını, yani günde yaklaşık dört saldırıyı kaydetti.
Bunlardan yaklaşık 120'si Filistinlilerin ölümüne veya yaralanmasına neden olurken yaklaşık bini ise Filistinlilerin mallarına zarar verdi.
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