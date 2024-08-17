Batı Şeria'da yerleşimci saldırısı: "Yaşamla ölüm arasında dakikalar vardı"

Batı Şeria'nın Jit köyünde yaşayan beş çocuk babası 38 yaşındaki Muawiya Sedeh'in evi, baskın düzenleyen maskeli bir grup Yahudi yerleşimci tarafından kundaklandı.



Ailesiyle birlikte şans eseri kaçtığını belirten Sedeh, geri döndüğünde yerleşimcilerin kendisine sataştığını ve "Geri gelip seni öldüreceğiz!" diyerek Ürdün'e veya Suriye'ye gitmesini söylediğini aktardı.

SALDIRIYA 100'DEN FAZLA KİŞİ KATILDI



Yerel halk, saldırıya 100'den fazla kişinin katıldığını, çoğunun maske taktığını, siyah giyindiğini ve iyi koordine olmuş gibi göründüklerini, silahlı gruplara ayrıldıklarını, diğerlerinin ise taş ve molotof kokteyli attığını söyledi.



Evi kundaklanan Sedeh, "Şanslıydım, yaşamla ölüm arasında dakikalar vardı" diye konuştu.



Sosyal medyada paylaşılan videoda, araçların ve evlerin alevler içinde olduğu görülürken, Filistinli acil servisler, yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 22 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiğini bildirdi.