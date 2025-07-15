Batı Şeria’da yerleşimci şiddeti: Filistinlilerin araçlarını ateşe verdiler, CNN ekibine saldırdılar

İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimciler, bir Filistin köyündeki araçları ateşe verdi.



The Times of Israel haber sitesinin aktardığına göre, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’daki Burka köyündeki bir otoparkta park halinde duran araçlara saldırısı sonucu Filistinlilerin araçları alevler içinde kaldı.



Olay yerinden basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çok sayıda aracın yandığı görüldü.



Bir Burka sakini, Filistin’in resmi haber ajansı Wafa’ya yaptığı açıklamada, yerleşimcilerin saldırısının ardından İsrail polisinin olay yerine geldiğini ancak hiç kimsenin gözaltına alınmadığını anlattı.



CNN MUHABİRİ SALDIRIYI DUYURDU



Batı Şeria’daki yerleşimci şiddet sırasında CNN International için çalışan bir muhabir ve ekibi de saldırıya uğradı.



CNN muhabiri Jeremy Diamond, sosyal medya platformu X’teki hesabından kullandıkları aracın camları kırık haldeki fotoğrafıyla birlikte bir paylaşım yaptı.

Yerleşimcilerin döverek öldürdüğü 20 yaşındaki Filistinli ABD vatandaşının cenazesini takip etmek üzere Batı Şeria’da olan muhabir, “Haber yaptığımız sırada ekibim ve ben İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradık. Aracımızın arka camı tuzla buz edildi ama biz zarar görmeden kaçmayı başardık” ifadelerini kullandı.



Diamond, İsrail’in işgali altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik sistematik şiddete işaret ederek, “Bu, yerleşimci şiddetinin arttığı Batı Şeria’da pek çok Filistinlinin karşı karşıya olduğu gerçeğin sadece bir kesiti” diye konuştu.



Ramallah'a bağlı Sincil kasabası da 11 Temmuz'da saldırgan İsraillilerin saldırısına uğramıştı. İsrailliler bu saldırıda bir Filistinliyi darp ederek, birini de ateş açarak öldürmüştü. Darp edilen Filistinlinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

