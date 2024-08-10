Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait araçlara saldırdı

Filistinli yerel medya platformları, İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçlara saldırdığı görüntüleri yayınladı. Öte yandan Filistin Kızılay Derneği, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik'te ikisi çocuk dört Filistinlinin İsrail askerlerinin baskınında yaralandığını açıkladı.

Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait araçlara saldırdı

Filistinli yerel medya platformları, İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçlara saldırdığını bildirdi.

Platformlar, Ramallah'ın kuzeydoğusunda Filistinli araçlara saldırdığı anı belgeleyen ve El Cezire tarafından doğrulanan görüntüler yayınladı.

Bazı yerleşimcilerin maskeli olduğu görülürken, küçük bir tepenin üzerinden koştukları ve yolun bir dönemecinde araçları pusuya düşürdükleri görülüyor.

Yerleşimciler daha sonra geri çekilmeden önce, taş fırlatmaya devam ediyorlar.

Ayrıca İsrailli yerleşimcilerin Ramallah'ın kuzeydoğusunda aynı bölgede bulunan iki köy arasındaki tarım arazilerine saldırarak yangın çıkardıkları da paylaşılan bilgiler arasında.

BASKINLAR DEVAM ETTİ

Öte yandan Kızılay Derneği (PRCS), Nablus'un doğusundaki Beyt Furik'te ikisi çocuk dört Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

PRCS, dört kişinin, askerlerinin kasabaya düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurulduğunu söyledi.

Baskın sırasında İsrail güçleri Filistinlilere karşı gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve şok bombası kullandı.

Resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, beşinci bir Filistinli de Cenin'in batısındaki Rummanah köyü yakınlarında İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandı.

Wafa, Cenin yakınlarındaki Silat al-Harithiy kasabasından olan adamın sol bacağından vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

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