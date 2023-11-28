Batı Şeria'daki şiddetten kaçtı ABD'de vuruldu

Saldırının gerçekleştiği Burlington şehrinin Belediye Başkanı Miro Weinberger ile saldırıda yaralanan Hişam Awartani'nin amcası Rich Price ve Kinan Abdalhamid'in amcası Radi Tamimi, basın toplantısında konuştu.



Tamimi, yeğeninin ABD'de daha güvende olacağını düşündüğünü ve bu yüzden işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olaylarından kaçarak ABD'ye taşındığını belirterek "Biz her zaman onun güvenliği açısından Batı Şeria'da yaşamanın daha büyük bir risk oluşturabileceğini ve onu buraya göndermenin doğru bir karar olacağını düşündük" dedi.



Saldırıya tepki gösteren Tamimi, bunun, rastgele bir eylem olduğuna inanmakta güçlük çektiklerini söyledi.

"NEFRETİN SEVİYESİNİ GÖSTERİYOR"