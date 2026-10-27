Batı Trakya Türklerinden Yunanistan'ın yaptığı müftü atamalarına tepki

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonundan (ABTTF) yapılan açıklamada, 21 Ekim'de Gümülcine ve İskeçe müftülüklerine yapılan atamaların Batı Trakya Türk Azınlığının iradesini yok saydığı belirtildi.

Açıklamada, 9 Ocak'ta Dimetoka Müftülüğüne de atama yapıldığı hatırlatılarak, 2022'de kabul edilen 4964 sayılı yasa kapsamında bölgedeki üç müftülüğün tamamına devlet tarafından müftü atandığı kaydedildi.



DİĞER DİNLERE MENSUP OLANLAR KENDİ DİNİ LİDERLERİNİ BELİRLEYEBİLİYOR



Söz konusu yasayla müftülüklerin Eğitim , Din İşleri ve Spor Bakanlığına bağlı kamu kurumlarına dönüştürüldüğü ifade edilen açıklamada, Yunanistan 'da Ortodoks Hristiyanlar, Katolikler, Protestanlar ve Yahudilerin kendi dini liderlerini belirleyebildiği ancak Batı Trakya Türk Azınlığının bu haktan mahrum bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Yunanistan yönetiminin 1991'den bu yana azınlığın kendi dini liderlerini seçme hakkını engellediği kaydedilerek, 2022'de kabul edilen yasayla müftülüklerin devlet dairelerine dönüştürüldüğü belirtildi.

Yunanistan yönetimine mevcut uygulamaya son verme çağrısında bulunulan açıklamada, Gümülcine'de İbrahim Şerif ve İskeçe'de Mustafa Trampa'nın seçilmiş müftüler olarak resmen tanınması talep edildi.