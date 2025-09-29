Batı yaptırımları başladı, Riyal rekor düzeyde çakıldı

Birleşmiş Milletler (BM), İran'a yönelik "snapback" (tetik mekanizması) yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koydu. Bununla birlikte İran Riyali, Dolar karşısında rekor düzeyde düştü.



Avrupa ülkeleri Tahran'a, müzakerelere devam edilmesi için yaptırımları altı ay erteleme önerisi sunmuştu. Erteleme için, BM denetçilerinin nükleer tesislere girişine izin vermesi isteniyordu. Tahran'dan olumlu yanıt gelmeyince İngiltere, Fransa ve Almanya yaptırımları yeniden devreye soktu.



TETİK MEKANİZMASI NEDİR?



İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmada ABD de vardı. Donald Trump, 2018'de anlaşmadan çekilmişti.



BM yaptırımları, Tahran'ın nükleer ve balistik programıyla ilgili bütün anlaşmaları yasaklıyor. Silah ambargosu ve bütün uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin yasaklanmasını içeriyor. Bazı kişilere seyahat yasağı ve hesap dondurma gibi terbirler de yer alıyor.



İran'ın 2015 yılında dünya güçleriyle imzaladığı nükleer anlaşmada müzakere eden diplomatlar tarafından “snapback” (tetik mekanizması) olarak adlandırılan süreç, BM Güvenlik Konseyi'nde veto edilemez şekilde tasarlandı ve anlaşmanın tarafları Güvenlik Konseyi'ne İran'ın anlaşmaya uymadığını bildirdikten 30 gün sonra yürürlüğe girdi.