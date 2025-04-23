Batık II. Dünya Savaşı gemisinde bulunan gizemli araç

İkinci Dünya Savaşı'nın en kritik çarpışmalarından biri olan ve 80 yıl önce yaşanan Midway Muharebesi'nde derin sulara gömülen bir ABD uçak gemisi, günümüzde beklenmedik bir keşifle yeniden gündeme geldi.

NOAA Ocean Exploration ekibi, Hawaii’nin bin 600 kilometre kuzeybatısında, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerindeki USS Yorktown’un enkazında şaşırtıcı bir keşif yaptı.

Geminin içinde, 1940-41 model olduğu tahmin edilen bir otomobil bulundu.

USS Yorktown, 7 Haziran 1942’de, birkaç Japon torpidosunun isabetiyle sulara gömülmüştü. Mürettebatın büyük bir kısmı gemiyi kurtarmaya çalışırken, bulunan aracın gemide bırakılması gizem olarak kaldı.

NOAA araştırmacıları, otomobilin orada nasıl bulunduğu ve kime ait olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Sualtı keşfi sırasında yapılan canlı yayında bir araştırmacı, "Otomobil meraklılarına açık çağrımız var. Eminim neye baktığınızı anlıyorsunuzdur, lütfen bunu paylaşın" ifadelerini kullandı.

TARİHTE İLK ÖRNEK

Ancak uzmanlara göre bu tür araçların savaşta kullanılan bir uçak gemisinde bulunması son derece sıra dışı. Donanma tarihçileri, İkinci Dünya Savaşı döneminde ABD uçak gemilerinde şahsi araç taşındığına dair hiçbir kayıt olmadığını belirtiyor.



Aracın üzerinde "GEMİ HİZMETİ" yazılı bir plakanın bulunduğu, ancak alt kısmının okunamadığı belirtildi. Bu plaka, aracın esmi olarak bir görev aracı olabileceğini düşündürüyor.



Araştırmacıların gözünde en olası sahipler ise iki isim. Tümamiral Frank Fletcher ve Yorktown’un komutanı Yüzbaşı Elliott Buckmaster. Fletcher, gemiyi komuta ettiği dönemde kendi aracının hazır bulundurulmasını talep etmiş olabilir. Ancak bununla ilgili resmi bir belge günümüze ulaşmış değil.



Yorktown, Japon torpidolarının etkisiyle önce gücünü kaybetti, ardından 6 Haziran’da aldığı ikinci saldırıyla sulara gömüldü. Araç ise, gemiyle birlikte tarihin derinliklerine karıştı.