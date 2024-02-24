Batılı liderler savaşın ikinci yılında Kiev'de

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarının ikinci yıl dönümünde desteklerini sunmak isteyen Batılı liderler Kiev'e ziyarette bulundu.



İtalya, Kanada ve Belçika başbakanları Giorgia Meloni, Justin Trudeau ve Alexander De Croo, Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte gece treniyle Polonya üzerinden Ukrayna'ya ulaştı.



Meloni, günün ilerleyen saatlerinde Kiev'den, Yedi Büyük Demokrasi Grubunun liderlerinin katılacağı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin davet edildiği bir video konferansı sunacak.

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