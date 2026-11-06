Batman serisinin ünlü motosikleti satışa çıkıyor. Açık artırmada fiyatı 1 milyon doları geçebilir
06.11.2026 14:29
Son Güncelleme: 06.11.2026 14:57
Kara Şövalye serisinde kullanılan orijinal Batman motosikleti, Londra'da düzenlenecek açık artırmada 1 milyon 140 bin dolara kadar ulaşması beklenen tahmini bedelle satışa sunuluyor.
Sinema tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kara Şövalye serisinde kullanılan ikonik Batman motosikleti "Batpod", İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek açık artırmayla yeni sahibini arıyor.
Ünlü film eşyaları müzayede evi Propstore tarafından satışa sunulan özgün sinema aracı için 570 bin ila 1 milyon 140 bin Amerikan doları (28 milyon 589 bin TL ila 57 milyon 178 bin TL) arasında tahmini bedel belirlendi.
Söz konusu bedel, açık artırma şirketinin komisyonları ve ek yasal masraflar dahil edilmeden hesaplandı.
Londra'da 4 Aralık'ta başlayacak Kış Eğlence Hatıraları Canlı Müzayedesi kapsamında satışa çıkarılacak araç, serinin dünya çapında büyük gişe başarısı yakalayan filmlerinde bizzat kamera karşısına geçti.
JOKER KOVALAMACASINDAKİ ÇİZİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Müzayede uzmanları, satışa sunulan modelin yönetmen Christopher Nolan imzalı "Kara Şövalye" (2008) ile "Kara Şövalye Yükseliyor" (2012) yapımlarında doğrudan kullanılan orijinal araçlardan biri olduğunu belirledi.
BBC kanalının haberine göre aracın gövdesinin sağ tarafında yer alan belirgin çizik ve sürtünme izleri, modelin serinin en popüler sahnelerinden Joker kovalamacasında kullanılan örnek olduğunu kesinleştirdi.
Beyaz perdeye yansıyan o sahnede Christian Bale'in canlandırdığı Batman karakteri, ağır hasar gören zırhlı aracı Tumbler'ın içinden Batpod'u devreye sokarak takibe kaldığı yerden devam ediyordu.
Sinema tarihine geçen fütüristik tasarım, bizzat yönetmen Christopher Nolan ve yapım tasarımcısı Nathan Crowley'nin ortak zihinsel çalışmasıyla şekillendi.
Serinin görsel dünyasını gerçeğe dönüştürmek amacıyla görsel efekt sorumlusu Chris Corbould, 2008 yılındaki ilk çekimler için bu araçtan toplam altı adet üretti.
Gövde yapısı ve ağırlık merkezi nedeniyle sürüşü son derece zorlu olan motosikletin tehlikeli sahnelerdeki kontrolünü ise Fransız dublör Jean-Pierre Goy üstlendi.
ÖZEL TASARIM YARIŞ LASTİKLERİ
Kurgusal bir süper kahraman aracı görüntüsünün ardında, gerçek bir mühendislik çalışması yer alıyor.
Özel imalat şasisinin merkezinde 750 santimetreküplük Honda motoru barındıran araç, yaklaşık 787 milimetre çapa sahip devasa Hoosier yarış lastikleri üzerinde hareket ediyor.
İç mekanik bileşenlerin tamamı, metalik gri renkle kaplanmış fiberglas panellerin ardına gizlenerek dış dünyadan bütünüyle izole ediliyor.
Aracın ön cephesinde yer alan ve kurgusal evrende ağır silah işlevi gören top namluları ise plastik, reçine ve fiberglas malzemelerin birleşiminden oluşuyor.
Standart motosikletlerdeki dik oturma pozisyonunun aksine sürücüyü neredeyse yatay konuma getiren tasarım, sele çevresi ve diz desteklerindeki koruyucu dolgularla tamamlanıyor.
ÇALIŞIR DURUMDA DEĞİL, YALNIZCA İTİLEREK HAREKET ETTİRİLEBİLİYOR
Sinematografik değeriyle dudak uçuklatan aracı koleksiyonuna katacak alıcıları teknik açıdan önemli bir kısıtlama bekliyor.
Satış kataloğuna giren Batpod, motoru çalışır vaziyette değil, yalnızca tekerlekleri üzerinde itilerek yönlendirilebilen statik sergileme kondisyonunda teslim edilecek.
Aracın içindeki bütün mekanik sıvılar boşaltılırken aküsü, yakıt deposu ve gaz kontrol mekanizmaları güvenlik ve muhafaza gerekçeleriyle yerinden söküldü.
Motosiklet daha önce de müzayede piyasasında koleksiyonerlerin dikkatine sunulmuştu.
Warner Bros. stüdyoları aracı ilk olarak 2016 yılında yine Propstore aracılığıyla elden çıkarmış, model sonrasında 2023 yılında bir kez daha müzayede kataloğunda yer almıştı.
Propstore'un 4-6 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceği müzayedede Batpod'un yanı sıra Christian Bale'in "Batman Başlıyor" filminde giydiği eksiksiz Batman kostümü de satışa çıkacak.
Etkinlikte sinema tutkunlarının beğenisine sunulacak diğer öne çıkan parçalar arasında Indiana Jones serisine ait orijinal aksesuarlar ve Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterinin kullandığı "Longclaw" adlı kılıç da var.