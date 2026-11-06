Batman serisinin ünlü motosikleti satışa çıkıyor. Açık artırmada fiyatı 1 milyon doları geçebilir

Sinema tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kara Şövalye serisinde kullanılan ikonik Batman motosikleti "Batpod", İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek açık artırmayla yeni sahibini arıyor.

Ünlü film eşyaları müzayede evi Propstore tarafından satışa sunulan özgün sinema aracı için 570 bin ila 1 milyon 140 bin Amerikan doları (28 milyon 589 bin TL ila 57 milyon 178 bin TL) arasında tahmini bedel belirlendi.

Söz konusu bedel, açık artırma şirketinin komisyonları ve ek yasal masraflar dahil edilmeden hesaplandı.

Londra'da 4 Aralık'ta başlayacak Kış Eğlence Hatıraları Canlı Müzayedesi kapsamında satışa çıkarılacak araç, serinin dünya çapında büyük gişe başarısı yakalayan filmlerinde bizzat kamera karşısına geçti.

JOKER KOVALAMACASINDAKİ ÇİZİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Müzayede uzmanları, satışa sunulan modelin yönetmen Christopher Nolan imzalı "Kara Şövalye" (2008) ile "Kara Şövalye Yükseliyor" (2012) yapımlarında doğrudan kullanılan orijinal araçlardan biri olduğunu belirledi.

BBC kanalının haberine göre aracın gövdesinin sağ tarafında yer alan belirgin çizik ve sürtünme izleri, modelin serinin en popüler sahnelerinden Joker kovalamacasında kullanılan örnek olduğunu kesinleştirdi.

Beyaz perdeye yansıyan o sahnede Christian Bale'in canlandırdığı Batman karakteri, ağır hasar gören zırhlı aracı Tumbler'ın içinden Batpod'u devreye sokarak takibe kaldığı yerden devam ediyordu.

Sinema tarihine geçen fütüristik tasarım, bizzat yönetmen Christopher Nolan ve yapım tasarımcısı Nathan Crowley'nin ortak zihinsel çalışmasıyla şekillendi.

Serinin görsel dünyasını gerçeğe dönüştürmek amacıyla görsel efekt sorumlusu Chris Corbould, 2008 yılındaki ilk çekimler için bu araçtan toplam altı adet üretti.

Gövde yapısı ve ağırlık merkezi nedeniyle sürüşü son derece zorlu olan motosikletin tehlikeli sahnelerdeki kontrolünü ise Fransız dublör Jean-Pierre Goy üstlendi.