Batma tehlikesi altındaki ada ülkesi vatandaşlık satıyor!
Ada ülkesi Nauru, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle para karşılığı vatandaşlık vermeye başladı. Sular altında kalma tehlikesi bulunan 13 bin nüfuslu, alçak rakımlı ada ülkesi, vatandaşlarını kıyı şeridinden uzakta iç kesimlerdeki yüksek bölgelere taşımayı planlıyor. Ülke, yabancılara 105 bin ABD doları karşılığında pasaport satarak fon sağlayacak. Bu "altın pasaport" programı ilk yılında yaklaşık 6 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.
Pasifik ada ülkesi Nauru, ülkenin yükselen deniz seviyeleri nedeniyle sular ltında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Ülke, para karşılığı vatandaşlık vermeye başladı.
Ülkenin başkanı David Adeang, iklim finansmanının tükenmesiyle birlikte tartışmalı bir "altın pasaport" programı başlattığını duyurdu.
ADA HALKI İÇ KESİMLERE TAŞINIYOR
13 bin nüfuslu, alçak rakımlı ada ülkesi, insan kaynaklı iklim krizinin deniz seviyelerini yükseltmesi ve ülkenin verimli kıyı şeridini tüketmesi nedeniyle toplu bir "iç kesimlere taşınma" planlıyor. Yetkililer, ada nüfusunun yüzde 90’ının daha yüksek bir yere taşınması gerekeceğini belirtiyor.
105 BİN DOLARA ALTIN PASAPORT
Ülke, bu tür planların suç amaçlı istismara açık olduğu yönündeki korkulara rağmen, yabancılara 105 bin ABD doları karşılığında pasaport satarak fon sağlamayı planlıyor.
89 ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ
Nauru, pasaportunun İngiltere, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong'un da aralarında bulunduğu 89 ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlayacağını iddia ediyor.
Devlet Başkanı Adeang, AFP'ye verdiği demeçte, "Nauru için mesele sadece iklim değişikliğine uyum sağlamak değil, aynı zamanda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almaktır." dedi.
İLK YIL 6 MİLYON DOLAR KAZANÇ HEDEFLENİYOR
Altın pasaport programının başındaki Edward Clark, ilk yıl yaklaşık 6 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini söylüyor. Bunun ileride 43 milyon doları bulabileceğini ifade ediyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Pasaport
- Nauru
- Ada Ülkesi
- Vatandaşlık