Batma tehlikesi altındaki ada ülkesi vatandaşlık satıyor!

105 BİN DOLARA ALTIN PASAPORT Ülke, bu tür planların suç amaçlı istismara açık olduğu yönündeki korkulara rağmen, yabancılara 105 bin ABD doları karşılığında pasaport satarak fon sağlamayı planlıyor.

ADA HALKI İÇ KESİMLERE TAŞINIYOR 13 bin nüfuslu, alçak rakımlı ada ülkesi, insan kaynaklı iklim krizinin deniz seviyelerini yükseltmesi ve ülkenin verimli kıyı şeridini tüketmesi nedeniyle toplu bir "iç kesimlere taşınma" planlıyor. Yetkililer, ada nüfusunun yüzde 90’ının daha yüksek bir yere taşınması gerekeceğini belirtiyor.

89 ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ

Nauru, pasaportunun İngiltere, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong'un da aralarında bulunduğu 89 ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlayacağını iddia ediyor.



Devlet Başkanı Adeang, AFP'ye verdiği demeçte, "Nauru için mesele sadece iklim değişikliğine uyum sağlamak değil, aynı zamanda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almaktır." dedi.

İLK YIL 6 MİLYON DOLAR KAZANÇ HEDEFLENİYOR



Altın pasaport programının başındaki Edward Clark, ilk yıl yaklaşık 6 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini söylüyor. Bunun ileride 43 milyon doları bulabileceğini ifade ediyor.

