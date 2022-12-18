Batum'da iPhone hırsızlığı: Bin dolar ödül koyuldu

Gürcistan'ın Batum şehrinde bir Apple mağazasından iPhone 14 Pro Max çalındı. Telefonu çalan kişinin Türk vatandaşı olduğunu ileri süren mağaza, hırsızla ilgili bilgi ulaştırana bin dolar para ödülü vereceğini duyurdu.

Batum'da iPhone hırsızlığı: Bin dolar ödül koyuldu

Cep telefonu fiyatları yurt dışında daha uygun olunca Türkiye’nin birçok şehrinden günübirlik gelenler, 'ın Batum şehrine akın ediyor.

Batum’da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle Türk müşterilerin yoğunluğu ile karşılaşan mağazalar, telefon satışlarına yetişemiyor. Bir mağazada yaşanan olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

PARA ÖDÜLÜ

iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, hırsızın Türk vatandaşı olduğunu iddia etti. Mağaza olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye ise bin dolar para ödülü vadedildi.

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