Bayrak silüetiyle dayanışma mesajı

Sanatçı Gerry Hofstetter, İsviçre'nin Zermatt kasabasında bulunan Matterhorn Dağı yüzeyine virüsle mücadelede dayanışma göstermek için farklı ülkelerin bayraklarını yansıttı.



4 bin 478 metre yüksekliğindeki dağa Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti de yansıtıldı.



Zermatt kasabasının sitesinde yapılan paylaşımda "Türkiye şu anda birçok zorlukla karşı karşıya. Virüsten ciddi şekilde etkilenmektedir" denildi. Mesajda "İnsanlara bir umut işareti gönderiyor ve krizin üstesinden gelmeleri için güç ve azim diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

