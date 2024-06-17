Bayramın 2'nci gününde Gazze'de can kaybı 37 bin 347'ye çıktı

Kurban Bayramı'nda da saldırılarına devam eden İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 kişiyi öldürdü, 73 kişiyi yaraladı. 255 gündür devam eden saldırıların ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 347’ye yükseldi.

Bayramın 2'nci gününde Gazze'de can kaybı 37 bin 347'ye çıktı

ordusunun Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 37 bin 347’ye yükseldi.

'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 10 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 73 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 347’ye, yaralı sayısının 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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