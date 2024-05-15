Bazı Ukrayna birlikleri Rus saldırısı altındaki Harkov'dan çekildi

Moskova'nın UKrayna'nın Harkov bölgesine yönelik saldırıları ve ilerleyişi devam ediyor.



Bugün devlet televizyonuna konuşan Ukraynalı bir askeri sözcü, Rusya'nın yoğun saldırılarını ve Ukraynalı askerlerin hayatlarını kurtarma ihtiyacını gerekçe göstererek Lukyantsi yakınları da dahil olmak üzere birliklerini geri çektiğini kabul etti.



Saldırı altındaki bir diğer köy olan Vovchansk'taki yetkililer, savaştan önce tahmini nüfusu 20 bin kişi olan sınır kasabasında sokak sokak yoğun çatışmalar yaşandığını söyledi.



Polis şefi Oleksiy Kharkivsky, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Buradayız ve insanları tahliye ediyor ve onlara yardım ediyoruz. Vovchansk'ta durum son derece zor” dedi.

İçişleri Bakanlığı son 24 saat içinde Harkov'da üç sivilin öldürüldüğünü açıklarken, ulusal polis de bugün beş sivilin Rus ateşiyle yaralandığını bildirdi.



Ukrayna ordusu durumun “zor olmaya devam ettiğini” söyledi ancak “Rus işgalcilerin bir dayanak noktası kazanmasına izin vermiyoruz” diye ekledi.



Ukrayna Devlet Başanı Volodimir Zelenski'nin ofisinden yapılan açıklamada da “Ek kuvvetler konuşlandırılıyor ve yedek kuvvetler de var” denildi.