BBC, çocuk istismarcısı spikerden maaşını iade etmesini istiyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC, çocuk istismarından yargılanan eski spikeri Huw Edwards'tan maaşlarını iade etmesini istiyor. Şirket, gazetecinin, "BBC'ye olan güveni zedelediğini" öne sürerek kasım ayındaki tutuklanmasından bu yana ödenen maaşlarının iadesini talep etti. Açıklamada, "Halkın BBC'ye olan güveninden daha önemli hiçbir şey yoktur. BBC yönetim kurulu bu güvenin koruyucusudur" ifadelerine yer verildi.

BBC, çocuk istismarcısı spikerden maaşını iade etmesini istiyor

BBC'nin eski spikeri Huw Edwards istismarından yargılanacak.

17 yaşındaki bir çocuğa geçen yıl müstehcen fotoğraflar için 35 bin sterlinden fazla para ödediği ortaya çıkan Edwards hakkında iddianame yayımlandı.

BBC, sunucu Huw Edwards'ın çocuklara yönelik uygunsuz görüntüler çektiğini itiraf etmesinin ardından, sunucudan aldığı maaşın iadesini istedi.

Şirketten yapılan açıklamada, Edwards'ın "BBC'ye olan güveni ve şirketin itibarını zedelediği" belirtildi.

Açıklamada, "Halkın BBC'ye olan güveninden daha önemli hiçbir şey yoktur. BBC yönetim kurulu bu güvenin koruyucusudur" ifadelerine yer verildi.

YÖNETİM KURULUNUN İKİ ANA KONUSU

Yönetim kurulunun iki konu etrafında toplandığı belirtildi:

Birincisi, Edwards'ın geçen çocuklara ait uygunsuz görüntüler çekmekle suçlanıp suçunu kabul etmesine kadar geçen sürede bilinenler.

İkincisi, BBC'nin şikayetleri ele alış şeklinin ayrıntıları ve Edwards'ın 22 Nisan 2024'teki istifasından önce BBC'nin kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmalar.

"BBC'YE OLAN GÜVENİ BALTALADI"

Kurul, toplantılar sonucunda yönetime, Edwards'ın geçen yıl kasım ayında tutuklandığı zamandan bu yana ödenen maaşın iadesini talep etme yetkisi verdi.

Açıklamada, "Huw Edwards korkunç bir suçtan suçlu bulundu. BBC tarafından tutuklanmasıyla ilgili sorgulandığında açık sözlü olsaydı, ona asla ödeme yapmaya devam etmezdik. BBC'ye olan güveni açıkça baltaladı ve bizi itibarsızlaştırdı" denildi.

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