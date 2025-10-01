BBC Hamas'ın Gazze planına soğuk olduğunu yazdı

BBC'deki habere göre, Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, Çarşamba günü (bugün) BBC'ye yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi ve kalan 48 rehinenin serbest bırakılmasını öngören 20 maddelik barış planını büyük olasılıkla reddedeceğini söyledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu, söz konusu yetkilinin söz konusu planın "İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" ve "Filistin halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini" söylediğini aktardı.

Yetkili, Hamas'ın silahsızlanmayı ve teslim olmayı reddettiğini de sözlerine ekledi.

BBC'nin haberine göre, Hamas ayrıca Gazze Şeridi'nde herhangi bir "Uluslararası İstikrar Gücü"nün varlığını da reddediyor. Bu maddelerin iki de Trump'ın planının şartları arasında yer alıyor.



CBS OLUMLU YÖNDE BİLGİ PAYLAŞMIŞTI

BBC'deki haber dün Amerikan yayın kuruluşu CBS'de yayınlanan ve Hamas ile diğer Filistinli gruplarının Trump'ın teklifini kabul etmeye meyilli olduğunu belirten haberle çelişiyor.

CBS haberinde, Hamas'ın teklife resmi bir yanıt vermediği, ancak "sorumlu bir şekilde" incelediği belirtildi.

BBC haberinde ise Filistinli bir yetkilinin, teklifin Hamas liderliği tarafından hem Gazze içinde hem de dışında incelendiğini söylediği belirtildi.



Hamas'ın reddettiği bir diğer şart ise, BBC'nin "tek pazarlık kozunu" bırakmak olarak tanımladığı, kalan rehinelerin derhal serbest bırakılması.



Filistin İslami Cihad Sözcüsü Muhammed el-Hac Musa'nın Salı akşamı Ultra Filistin'e yaptığı açıklamada , Hamas'ın plana verilecek yanıtı görüşmek üzere diğer Filistinli gruplarla bir araya geleceğini söylemişti.



Musa, Filistinli yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, önerinin "Sadece Hamas'ı değil, tüm Filistin halkını ilgilendirdiğini. Bu nedenle, tüm grupların buna karşı birleşik bir ulusal yanıt formüle etmede yer alması gerektiğini." söyledi.



Filistin Yönetimi'nin siyasi açıdan hassas bir konumda olduğunu belirten Musa, Filistinli gruplarla öneriyi madde madde ele alarak ortak bir yanıt üretmek için işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

TÜRKİYE PLANA DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze planını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaparak, barış çabalarının desteklendiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, “Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verilmişti.