BBC muhabirlerinden kuruma Filistin eleştirisi

BBC muhabirleri, mektupta, kurumun, "katliam" ve "vahşet" gibi terimleri "sadece Hamas için kullanıldığını ve Hamas'ı bölgedeki şiddetin tek kışkırtıcısı ve faili olarak gösterildiğini belirtti.



Mektupta, "BBC'den resmi ve tarafsız insani yardım kuruluşlarının kanıta dayalı bulgularını daha iyi yansıtmasını ve bunlara itibar etmesini istiyoruz." ifadesine yer verildi.



BBC çalışanları, ayrıca, kurumlarına, "tüm sivillere eşit muamele edilmesinin haberlerinin merkezinde yer almasını sağlaması" çağrısında bulundu.



FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK YAYINLAR EKSİK KALDI



Mektupta, BBC'nin yayınlarında, saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilere geniş yer verildiğine işaret edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:



"Buna karşılık Filistinli sivillere yönelik insancıl yayınlar eksik kaldı. BBC'nin Gazze Şeridi'ne erişimdeki zorluklar nedeniyle Gazze'deki hikayeleri daha iyi aktaramadığını söylemek zayıf bir mazerettir. Bu, örneğin, haftalar boyunca bireysel hikayeler anlatılarak ve takip edilerek başarılabilir. Gazze ve Batı Şeria'daki cesur gazetecilerin sosyal medya içeriklerinin bolluğundan tam anlamıyla faydalanmak için de çok az girişimde bulunuldu."



Mektupta ayrıca, BBC'nin izleyicilerine İsrail'in işgali ve Filistinlilerin çektiği acıların tarihine ilişkin önemli bilgiler de vermediği ifade edildi.



BBC İDDİALARI REDDETTİ



BBC Sözcüsü, Al Jazeera'ya gönderdiği elektronik postada, söz konusu iddialara, "Çatışmayla ilgili haberlerimiz boyunca BBC, Gazze ve İsrail'de yaşayan siviller için yıkıcı insani maliyeti açıkça ortaya koymuştur." yanıtını verdi.



Sözcü, ayrıca BBC'nin savaşla ilgili yayınlarından örnekler ve Filistinlilerin çektiği acılara dair insan hikayelerini içeren bir liste gönderdi.