BBC Trump'tan özür diledi, tazminat talebini reddetti

İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir konuşmasını “şiddet çağrısı yapmış gibi gösteren” şekilde düzenlediği için özür diledi.

Reuters'ın haberine göre, yayın kuruluşu bu adımla Trump’ın açmakla tehdit ettiği milyar dolarlık davayı engellemeye çalışıyor.

BBC’nin açıklamasına göre ise kurumun başkanı Samir Shah, Beyaz Saray’a kişisel bir mektup göndererek Trump’a “düzenleme nedeniyle üzgün olduklarını” iletti ve Panorama belgeselinin hiçbir BBC platformunda yeniden yayımlanmayacağını bildirdi.

“ÖZÜR DİLERİZ AMA İFTİRA YOK”

BBC açıklamasında, “BBC videonun düzenlenme biçiminden samimi şekilde pişmanlık duymakla birlikte, bir iftira davası için herhangi bir temel olduğu görüşüne kesinlikle katılmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Kurum içinde sızdırılan ve Trump’ın 2021’de Kongre baskını günü yaptığı konuşmanın BBC tarafından nasıl düzenlendiğine ilişkin “taraflılık” iddiaları, BBC’nin en üst düzey iki yöneticisinin istifasına yol açmış ve Trump’ın en az 1 milyar dolarlık dava açma tehdidini beraberinde getirmişti.

EN AZ 1 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI

Bu durum, yayıncının kendi hatası nedeniyle abonelerinin ödediği lisans ücretlerini tazminat için kullanmak zorunda kalabileceği eleştirilerini de artırıyor.

Trump’ın avukatları, BBC’ye Panorama programını geri çekmesi, Trump’tan özür dilemesi ve verilen zararı “uygun şekilde” tazmin etmesi için çağrıda bulunmuş, aksi halde en az 1 milyar dolar talep edilen bir dava açacaklarını bildirmişti.