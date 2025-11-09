BBC'de Trump belgeseli krizi: Genel müdür ve haber müdürü istifa etti

İstifaların nedeni, BBC’nin amiral gemisi programı Panorama’da yayımlanan bir belgeselde Trump’ın konuşmasının “yanıltıcı şekilde kısaltıldığı” iddiaları oldu.

Davie, BBC’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, kurumun şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“BBC mükemmel bir kurum değil. Her zaman açık ve sorumlu olmalıyız. Şu anki tartışmalar kararımda etkili oldu; nihai sorumluluk bana ait.”

Skandal, The Sunday Telegraph gazetesinin geçen hafta sızdırdığı iç yazışmalarla ortaya çıktı. Belgelerde, belgeselin Trump’ın sözlerini bağlamından kopararak yayınladığı yönünde endişeler dile getiriliyordu.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, Pazar günü yaptığı açıklamada suçlamaları “son derece ciddi” olarak nitelendirdi.