BBC'ye soykırımı gizlediği gerekçesiyle protesto

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Portland Place'teki merkez binasının önünde toplanan protestocular, Filistin halkına ve Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail yanlısı tutum sergilediği ve savaş suçlarını örtbas ettiği gerekçesiyle "Soykırımı Gizlemeye Son Ver" eylemi düzenledi. Protestocular, İngiliz yayın kuruluşunun halka hesap vermesi ve İsrail yanlısı tutumunu değiştirmesi talebinde bulundu.



Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Utan BBC", "BBC soykırımın suç ortağı", "Özgür Filistin" sloganları attı.



"BBC'NİN AMACI KONTROL ETMEK"



Gösteride "Palestine Forum in Britain (PFB)" adlı sivil toplum kuruluşu adına konuşma yapan Faris Amer, BBC'nin taraflı yayınlarına dikkati çekti.



BBC'nin son olarak Gazze'de görev yapan doktorları anlatan bir belgeselin yayın tarihini ertelediğine işaret eden Amer, şunları söyledi:



"Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu belgeseller hikayenin tamamını bile anlatmıyor. Son iki yılda gördüklerimizin bir kısmını bile anlatmıyorlar, ancak BBC amaçlarının bilgilendirmek olmadığını çok açıkça ortaya koydu. Amaçları kontrol etmek, bugün bize yapmaya çalıştıkları şey de bu.Diğer bilgi kaynaklarına, bağımsız medyaya bakmalıyız. Bizi susturamayacaklar, sessiz kalmayacağız."



BBC TEPKİLERİN ODAĞINDA



BBC'nin Filistin ve Gazze'yi konu alan belgesel ve haberlere uyguladığı yayınlamama, yayından kaldırma ve dijital platformlardan kaldırma uygulamaları çokça tepki görüyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, şubat ayında Gazze'de savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeseli iPlayer'dan kaldırılmış ve ardından özür dilemişti.



Aralarında Gary Lineker, Charles Dance ve Khalid Abdalla gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 500'ün üzerinde televizyon ve medya profesyoneli bu karardan ötürü BBC'ye tepki göstermişti.



İngiliz yayın kuruluşu, son olarak Gazze'de görev yapan doktorları anlatan bir belgeselin yayın tarihini, ileri bir tarihe ertelemişti. ​​​​​​​