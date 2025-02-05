Bebeğini arabada unuttu “kızımı öldürdüm” diye bağırdı

Avustralya'nın Sidney kentinde trajik bir olay yaşandı. Kızını kreşe bırakmak için yola çıkan baba, 1 yaşındaki bebeğini arabada unuttu. Havasız ve sıcak arabada kalan bebek hayatını kaybetti.



Acil servis ekipleri, Olivia’yı baygın bir şekilde buldu ancak küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık görevlilerinin çabalarına rağmen, Olivia'nın yaşamını yitirdiği açıklandı.



Görgü tanıkları, baba Ancelet'in "Kızımı öldürdüm" diye bağırdığını bildirdi.



Olayı ilk öğrenenlerden biri, çocuğun yaşadığı bölgedeki komşusu Roy Gomes oldu. Gomes, Ancelet'in çığlıklarını duyduktan sonra sağlık görevlileri gelene kadar Olivia'ya ilk müdahaleyi yapanlardan biriydi. Gomes, "Her şey çok hızlı oldu, zavallı adam bağırıyordu, 'Kızımı öldürdüm' diye. Dün geceyi zor geçirdim; küçük bebeğin yüzünü aklımdan atamıyorum," dedi.



Olay yerinde çekilen görüntülerde, baba Ancelet'in ambulansın arka koltuğunda "Öldür beni, öldür beni" dediği görüldü.



Baba ve anne Kim Visconti, Olivia'yı "tatlı ve güzel bir bebek" olarak tanımlayarak, "Onunla geçirdiğimiz zaman için minnettarız ve yaşananlar karşısında perişan olduk. Hayatımızın ışığıydı. Onu tanıyan herkes onu çok sevdi" ifadelerini kullandılar. Çift, Olivia’nın 3 Aralık'ta bir yaşına girmesini kutlamıştı.



Polisler, olayı detaylı şekilde araştırmaya devam ederken, okul müdürü Christine McDonald, 30 derecelik sıcaklıkla birlikte bebeğin uzun süre araçta bırakıldığını belirtti. Adli tabibin raporu ise bekleniyor.