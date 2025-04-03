Bebeğini sallayarak öldürdü: Bilerek doktora götürmedi, sahte DNA testi düzenledi!

İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki Melissa Wilband, bebeğini öldürmekten suçlu bulundu.

BBC'nin haberine göre, Wilband, Nisan 2020'de Gloucestershire'daki Newent'teki evinde dört aylık bebeği Lexi Wilband'ı şiddetli şekilde sallayarak beyin kanaması geçirmesine sebep oldu.



Wilband’ın eski partneri Jack Wheeler ise çocuğun ölümüne sebep olma suçlamalarından beraat etti. Jüri, davayı iki gün süren müzakerelerin ardından karara bağladı.

BEYİN KANAMASI VE ÖLÜM SEBEPLERİ

Savcılar, Lexi’nin beyninde meydana gelen kanamanın, şiddetli bir şekilde sarsılmasından kaynaklandığını belirtti.

Savcılara göre, bu şiddetli sarsılmalar, birden fazla kez yaşanmış olabilir. Lexi, bayılmasının altı gün sonrasında 18 Nisan 2020’de Bristol Çocuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



"BEBEK ÇIĞLIĞI" ARAMALARI

Anne, dört aylık kızı Lexi bayıldığında, bebeğini doktora götürmemişti. Savcılık, Wilband'ın Lexi'nin sarsılmasından kaynaklanan sağlık sorunlarını fark etmesini engellemek amacıyla randevuları kasıtlı olarak kaçırmış olabileceğini öne sürdü.

Ayrıca, Wilband’ın internette “bebek çığlığı” hakkında araştırmalar yaptığı da mahkemede ortaya çıktı.

SAHTE DNA TESTİ

Wilband, eski partneri Jack Wheeler'ı, Lexi'nin biyolojik babası olduğuna ikna etmek için hamilelik sürecinde sahte bir DNA testi düzenlemişti. Wheeler’a, babalık testi olduğu iddia edilen, babanın kendisi olduğunu belirten sahte bir belge sundu.

Ancak, 30 Kasım 2019'da doğan Lexi'nin gerçek DNA testi, Wheeler'ın biyolojik babası olmadığını ortaya koydu. Wilband’ın bu sahte belgeyi, Wheeler’ın doğruyu bilmemesi için düzenlediği, mahkemede kanıtlarla ispatlandı.