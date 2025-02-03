Bebek yüzlü çete lideri yakalandı: 16 yaşında suç makinesine dönüştü

İngiltere'nin Liverpool kentinde henüz 16 yaşındayken uyuşturucu çetesine liderlik eden bebek yüzlü genç suç patronu yakalandı.



12 yaşında suç dünyasına adım atan O'Brien, çeşitli silahlı saldırılar ve kundaklamaların yanı sıra uyuşturucu ticareti gibi suçlarla yargılanıyor.



16 yaşına geldiğinde, uyuşturucu çetesinin başına geçen O'Brien, çete lideri olarak hızla yükseldi.



2018 yılında esrar ve bıçakla yakalandıktan sonra, 2020'de uyuşturucu bulundurmaktan ve tehlikeli araç kullanmaktan suçlu bulundu.

Çetenin faaliyetleri, yalnızca Liverpool'da değil, çevre bölgelerde de dikkat çekti. Genç lider, bir yandan suç işleyerek kazanç sağlarken, bir yandan da suç örgütü üyelerini yönlendirdi.

Liverpool ECHO'nun haberine göre, O'Brien’ın güvenilir teğmenlerinden biri olan Aaron Donohoe, 480 kadar müşteriye kısa mesaj yoluyla uyuşturucu satışı yaptı. O’Brien’ın bu faaliyetleri ona yaklaşık 20 bin sterlin kazandırdı.

ÇETELER ARASI ÇATIŞMALAR



O’Brien, uyuşturucu ticaretinin yanı sıra, çeteler arası çatışmalara da karıştı. 2020 yılının sonlarına doğru, O’Brien’ın Franchettis ve Rosarios aileleri arasında bir anlaşmazlığa karıştığı, bu çatışmaların bir kan davasına dönüştüğü belirtildi. O’Brien, bu süreçte çete üyeleriyle birlikte üç ayrı silahlı saldırıya karıştı.



O'Brien’ın suçları, polis tarafından yapılan titiz takibin ardından gün yüzüne çıktı. 2021 yılında yakalanan O'Brien, evinde yapılan aramalarda 5 bin sterlin değerinde esrar, bir miktar nakit para, cep telefonları ve bir dizi yasadışı malzeme bulundu.

2022’deki duruşmasında, O’Brien’ın silahlı saldırı ve kundaklama suçlarından sorumlu olduğu açıkça belirtildi. Yargıç Neil Flewitt, O'Brien’ın "çetenin itici gücü ve başlıca hareket ettiricisi" olduğuna karar verdi.



O’Brien, ateşli silah bulundurmak ve kundaklama suçlarından dolayı 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.