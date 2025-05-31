Beden eğitimi dersinde gözüne cirit saplanan kız çocuğu hayatını kaybetti

Rusya'da 13 yaşındaki Anastasia Ryzhenko, okuldaki beden eğitimi dersi sırasında gözüne cirit saplandıktan sonra hayatını kaybetti.

Kız çocuğu, dört gün boyunca komada kaldı ancak bilinci bir daha yerine gelmedi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Rusya'nın Prokhladny kentinde yapılan bir antrenman sırasında 16 yaşındaki Timur adında bir çocuğun attığı cirit, Ryzhenko'nun gözüne isabet etti.

Annenin iddiasına göre, Timur ancak çok geç olduğunda kıza bir uyarıda bulundu. Anne, “Mızrağı fırlatmadan önce değil ama tam o anda fırlattı ve sonra kıza seslendi” dedi.

Kız çocuğu başını kaldırdı ve mızrak gözüne isabet etti. Raporlara göre öğrencinin göz çukuru delindi ve çenesi kırıldı. Ayrıca akciğerlerine doğru iç kanaması başladı.

Anastasia, bugün 14 yaşına girecekti.

Rusya Soruşturma Komitesi olayı soruşturuyor ancak henüz sonuçlarını açıklamadı. Hem kurban hem de atıcı, genç cirit sporcularıydı.

Uzak Kabardey-Balkarya bölgesindeki cirit antrenmanı özel donanımlı bir üste değil, Kolos spor okulundaki sıradan bir sahada yapılıyordu.

"SUÇU KABUL ETMİYORLAR"

Elena, “Çocuğun annesi oğlunun suçunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. 'Tüm bu süre boyunca hiç gelmedi. Koç da gelmedi, sadece cenaze günü geldi" dedi.

Elena, şunları ekledi: "Bir anne olarak dizlerimin üzerine çöküp yalvarırdım: 'Beni affet, beni affet, belki yardım edebilirim, en azından seni oraya götüreyim?"

