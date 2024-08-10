Belarus, hava sahasını ihlal eden Ukrayna drone'larını imha etti

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Belarus hava sahasını ihlal eden Ukrayna insansız hava araçlarının düşürüldüğünü  duyurdu. Lukaşenko, "Bunların saldırı drone'ları olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.

Belarus, hava sahasını ihlal eden Ukrayna drone'larını imha etti

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, insansız hava araçlarının gece boyunca ülkesinin üzerinde uçtuğunu ve bunları düşürdüklerini açıkladı.

Başkent Minsk'te düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Lukaşenko, insansız hava araçlarının Belarus'un güneyindeki hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek imha edildiğini söyledi.

"Bunların saldırı drone'ları olduğundan şüpheleniyoruz. Belarus hava sahasını ihlal ederek Ukrayna'dan uçtular" dedi.

Belarus hava savunma güçlerinin savaşa hazır hale getirildiğini söyleyen Lukaşenko, Ukrayna'nın Belarus hava sahasını defalarca ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Belarus lideri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hava savunma güçleri hedefleri engellemek için tam alarma geçirildi. Yaklaşık bir düzine hedef vardı. Uçaklar ve bir helikopter havalandı. Ayrıca çoklu fırlatma roket sistemleri de yüksek alarm durumuna geçirildi." 

Lukaşenko'ya göre radarlar, 'nın Smolensk şehrine doğru giden ancak daha sonra yön değiştirerek Yaroslavl şehrine uçan daha fazla insansız hava aracı tespit etti.

Lukaşenko, Belarus ordusunun Rus mevkidaşlarını tehdit konusunda uyardığını ve tüm insansız hava araçlarının Rus hava savunma sistemleri tarafından başarıyla düşürüldüğünü kaydetti.

Rusya: Bu gece Ukrayna'ya ait 32 İHA'yı yok ettik

Rusya: Bu gece Ukrayna'ya ait 32 İHA'yı yok ettik

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Kira zammında üst sınır yüzde 65

DÜNYA HABERLERİ

Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 kişi öldü, üç günlük yas ilan edildi

Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 kişi öldü, üç günlük yas ilan edildi

İsrail, Batı Şeria'daki iki günlük baskınlarda 40 Filistinli'yi gözaltına aldı

İsrail, Batı Şeria'daki iki günlük baskınlarda 40 Filistinli'yi gözaltına aldı

ABD polisi 5 yaşındaki otizmli çocuğu boğulmaktan kurtardı

ABD polisi 5 yaşındaki otizmli çocuğu boğulmaktan kurtardı

İsrail ordusu Gazze'de okulu vurdu: En az 100 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu Gazze'de okulu vurdu: En az 100 Filistinli hayatını kaybetti

Rusya: Bu gece Ukrayna'ya ait 32 İHA'yı yok ettik

Rusya: Bu gece Ukrayna'ya ait 32 İHA'yı yok ettik

Blinken: Ortadoğu'da artan gerilim hiçbir tarafın çıkarına değil

Blinken: Ortadoğu'da artan gerilim hiçbir tarafın çıkarına değil

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...