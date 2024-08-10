Belarus, hava sahasını ihlal eden Ukrayna İHA'larını düşürdü: "Yanıtsız kalmayacak"

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Belarus hava sahasını ihlal eden Ukrayna insansız hava araçlarının düşürüldüğünü  duyurdu. Lukaşenko, bu "kışkırtıcı eylemin" cevapsız kalmayacağını söyledi.

Belarus, hava sahasını ihlal eden Ukrayna İHA'larını düşürdü: "Yanıtsız kalmayacak"

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, insansız hava araçlarının (İHA) gece boyunca ülkesinin üzerinde uçtuğunu ve bunları düşürdüklerini açıkladı.

Ukrayna'ya ait İHA'ların, ülkesinin hava sahasına girmesinin "kışkırtıcı eylem" olduğunu ve cevapsız kalmayacağını söyledi.

Başkent Minsk'te düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Lukaşenko, insansız hava araçlarının Belarus'un güneyindeki hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek imha edildiğini söyledi.

"Bunların saldırı drone'ları olduğundan şüpheleniyoruz. Belarus hava sahasını ihlal ederek Ukrayna'dan uçtular" dedi.

Belarus hava savunma güçlerinin savaşa hazır hale getirildiğini söyleyen Lukaşenko, Ukrayna'nın Belarus hava sahasını defalarca ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Belarus lideri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hava savunma güçleri hedefleri engellemek için tam alarma geçirildi. Yaklaşık bir düzine hedef vardı. Uçaklar ve bir helikopter havalandı. Ayrıca çoklu fırlatma roket sistemleri de yüksek alarm durumuna geçirildi." 

Lukaşenko'ya göre radarlar, 'nın Smolensk şehrine doğru giden ancak daha sonra yön değiştirerek Yaroslavl şehrine uçan daha fazla insansız hava aracı tespit etti.

Lukaşenko, Belarus ordusunun Rus mevkidaşlarını tehdit konusunda uyardığını ve tüm insansız hava araçlarının Rus hava savunma sistemleri tarafından başarıyla düşürüldüğünü kaydetti.


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