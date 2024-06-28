Belarus, sınırda bilgi topladığı öne sürülen Ukrayna İHA'sını düşürdü

Belarus sınır servisinden yapılan açıklamada, yaşanan bir güvenlik olayının ardından Belarus'un Ukrayna sınırını daha da güçlendirmek için önlemler aldığı belirtildi.



Sınır servisi, personelinin çarşamba günü Belarus sınır altyapısı hakkında bilgi toplamak üzere Ukrayna'dan yasadışı yollarla sınırı geçen bir "quadrocopter" tipi insanız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.



Sınır servisi, hafta başında da aynı bölgede gizlenmiş halde ev yapımı bomba malzemeleri bulunduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, Ukrayna'nın Belarus sınırındaki bir bölgesinde Ukrayna yanlısı Rus savaşçılardan oluşan bir birliğin varlığından haberdar olunduğu belirtilmişti.

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sıkı müttefiklerinden.

Rusya da bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Karadeniz üzerindeki insansız hava aracı hareketliliğinin arttığını bildirdi.

Moskova, bu tehdide karşılık vermeyi planladığını ifade etti.