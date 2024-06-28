Belarus, sınırda bilgi topladığı öne sürülen Ukrayna İHA'sını düşürdü

Belarus, sınırdan bilgi toplamak üzere Ukrayna'dan yasadışı şekilde sınırı geçerek gelen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Belarus sınır servisi, bu olayın ardından güvenliği artırmak için yeni önlemler aldığını bildirdi.

Belarus, sınırda bilgi topladığı öne sürülen Ukrayna İHA'sını düşürdü

sınır servisinden yapılan açıklamada, yaşanan bir güvenlik olayının ardından 'un sınırını daha da güçlendirmek için önlemler aldığı belirtildi.

Sınır servisi, personelinin çarşamba günü Belarus sınır altyapısı hakkında bilgi toplamak üzere Ukrayna'dan yasadışı yollarla sınırı geçen bir "quadrocopter" tipi insanız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Sınır servisi, hafta başında da aynı bölgede gizlenmiş halde ev yapımı bomba malzemeleri bulunduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, Ukrayna'nın Belarus sınırındaki bir bölgesinde Ukrayna yanlısı Rus savaşçılardan oluşan bir birliğin varlığından haberdar olunduğu belirtilmişti.

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sıkı müttefiklerinden.

Rusya da bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Karadeniz üzerindeki insansız hava aracı hareketliliğinin arttığını bildirdi.

Moskova, bu tehdide karşılık vermeyi planladığını ifade etti.

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