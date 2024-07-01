Belarus sınırına Ukrayna'dan askeri yığınak iddiası: Kremlin endişeli

Kremlin, Ukrayna'nın Belarus sınırında güçlerini arttırdığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Belarus sınırındaki kuzey Zhytomyr bölgesine daha fazla asker, silah ve askeri teçhizat taşıdığı yönündeki Belarus ordusu raporunun "endişe kaynağı" olduğunu söyledi.



Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi sözcüsü ise bugün yaptığı açıklamada bu tür açıklamaların Rusya destekli bir "enformasyon operasyonu"nun parçası olduğunu ve Kiev'in herhangi bir "provokasyonu" önlemek için güçlerini Belarus sınırına yakın tuttuğunu ifade etti.



Reuters'ın bildirdiğine göre Peskov'a, bugün gazeteciler, Belarus'un Rusya ile birlik devletinin bir parçası olduğunu ve Moskova ile Minsk arasında, istihbarat teşkilatları da dahil olmak üzere, yakın bir diyalog olduğunu hatırlatarak, Belarus'un yığınak yaptığı iddiasını sordu.



Peskov, şu yanıtı verdi: "Savunma bakanlıklarımız da birbirleriyle sürekli temas halinde. Elbette bu sadece Minsk için değil Moskova için de endişe kaynağı, çünkü biz gerçekten müttefik ve ortağız."



ŞANGAY'DA ELE ALACAKLAR



Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus lideri Alexander Lukaşenko'nun 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'da yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacaklarını ve gerekli gördükleri takdirde konuyu ele alacaklarını söyledi.



Rusya'nın yakın müttefiki olan ve Moskova'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu olarak adlandırdığı operasyona destek veren Belarus, geçtiğimiz hafta bir güvenlik olayının ardından Ukrayna ile olan sınırını güçlendirdiğini açıklamıştı.



Bir Ukrayna insanız hava aracının (İHA) sınırda bilgi topladığını açıklayan Belarus, savaşa hazır olup olmadıklarını test etmek için çoklu fırlatma roket sistemlerinden bir bölüm konuşlandırdığını bildirmişti.