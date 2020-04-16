Belarus'ta Covid-19'lu 3 kadının bebekleri sağlıklı dünyaya geldi

Belarus’ta yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan 3 kadının bebekleri sağlıklı doğdu.

Anadolu Ajansı 16.04.2020 - 21:32

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Başkent Minsk’te 6 No’lu Şehir Hastanesi Yöneticisi Dmitriy Nikitin, Belarus-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hastanede Covid-19 teşhisi konulan 3 hamile kadının doğum yaptığını bildirdi.

Hamile kadınların bazısının normal, bazısının da sezaryen yöntemiyle doğum yaptığını belirten Nikitin, "Hastalarımız kendilerini iyi hissediyor. Doğan çocuklar sağlıklı ve kontrol aşamaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Nikitin, bebeklerin Covid-19 testlerinin sonuçlarının beklendiğini söyleyerek, daha sonra bebeklerin anneleriyle taburcu edileceklerini kaydetti.

Belarus'ta son bir günde 476 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 bin 204'e, ölü sayısı ise 4 kişi artarak 40'a ulaştı.

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