Belarus'ta hafta sonu anayasa değişikliği referandumuna gidilecek

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, ülkesinde 27 Şubat'ta referandumla yapılacak anayasa değişikliğinin insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Rybak, 27 Şubat'ta Belarus’ta anayasa değişikliği referandumuna gidileceğini bildirdi.



Söz konusu anayasa değişikliği ve eklemelerin bir zorunluluk ve çağın gereksinimi olduğunu belirten Rybak, "Belarus'ta bu karara evrimsel bir şekilde gelindi, 2020’de sokaklara çıkan muhalifler istediği için değil." dedi.



Belarus dışında bulunan bu muhalif çevrelerin referandumu bozmaya çalıştığına dikkati çeken Rybak, bu kesimlerin arzularının Belarus halkının ve devletinin ulusal çıkarları ile değil, yabancı hamilerinin iradesiyle belirlendiğine işaret etti.



Rybak, "Görünüşe göre değişiklikler hakkında konuşanlar şimdi bu değişikliklere karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.



2016'DAN BERİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE



Belarus Cumhuriyeti'nde mevcut anayasanın 1994'te kabul edildiğini anımsatan Rybak, 1996 ve 2004 yıllarında anayasanın referandum ile iki kez iyileştirildiğini belirtti.



Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun 2016’da mevcut anayasanın etkinliğinin ve düzenlenme olasılığının analiz edilmesini gündeme getirdiğini dile getiren Rybak, bu süreçte yönetime muhalif olanlardan bu konuda hiçbir tepki gelmediğini ifade etti.



Geçen yıl teklifleri geliştirmek ve bunları ülke çapında tartışmak üzere bir anayasa komisyonu oluşturulduğu anlatan Rybak, taslak çalışmasında pek çok vatandaş inisiyatifinin de yer aldığını, komisyonun çalışmalarını geçen yıl eylül ayı sonunda tamamladığını aktardı.



Batı’nın ülkesindeki anayasa değişikliği ile ilgili referandumdan hoşlanmamasının şaşırtıcı olmadığını söyleyen Büyükelçi Rybak, aynı Batı’nın daha önceki referandum ve seçim kampanyalarını da daha başlamadan sonucunu kabul etmek istemediğini hatırlattı.



Rybak, "Mevcut referandum Batı'nın Belarus'taki anayasal düzeni değiştirme, daha doğrusu yıkma ve yok etme senaryosuna uymuyor." yorumunu yaptı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Belarus’taki referandumdan endişelendiğine yönelik açıklamalarını hatırlatan Rybak, “Belarus'ta referandumu beğenmeyen ülke liderleri kendi ülkelerindeki halkın taleplerine kulak versinler, başka ülkelerle ilgili açıklamalarla dikkatlerini başka yöne çekmeye çalışmasınlar." dedi.



Güncellenen tasarıda vatandaşların var olan geniş hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığını, bunun devletin en yüksek hedefi olduğunu dile getiren Rybak, "Belarus’ta anayasa değişikliği insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Belarus'ta gelişen siyasi sistemin yıllar boyunca ülkenin kalkınmasını, dış zorluklara ve tehditlere karşı etkin mücadelesini başarıyla sağladığını vurgulayan Rybak, şunları dile getirdi:



"Bugün, bölgede benzeri görülmemiş bir şekilde büyüyen jeopolitik çatışma bağlamında, Belarus’un siyasi sistemini modernleştirmenin, devleti korumanın ve egemenliği güçlendirmenin önemini anlıyoruz."



EN YÜKSEK TEMSİL ORGANI BELARUS HALK MECLİSİ OLUYOR



Anayasa değişikliği ile Belarus Halk Meclisi’nin ülkedeki demokrasinin en yüksek temsili organı olacağını belirten Rybak, bu meclisin tüm hükümet kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplumun temsilcilerinden oluşacağını ifade etti.



Büyükelçi Viktor Rybak, “Belarus'taki anayasa reformu, parlamento, hükümet ve yerel makamların yetkilerinin güçlendirilmesiyle gücün yeniden dağıtılmasını mümkün kılacaktır. Bütün bunlar tam olarak siyasi sistemdeki demokrasiyi ve demokratik hakları daha da güçlendirmeyi amaçlıyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili anayasa değişikliğinde yapılacak düzenlemeleri de aktaran Rybak, cumhurbaşkanlığı adaylarının yaşının 40’a yükseltileceğini, bir kişinin en fazla iki dönem cumhurbaşkanı olabilmesine yönelik sınırlama geleceğini bildirdi.



Ülkede 27 Şubat’ta anayasa değişikliği için yapılacak referandumda "Belarus Cumhuriyeti’nin anayasa değişikliği ve eklemelerini kabul ediyor musunuz?" sorusunun sorulacağını bildiren Büyükelçi Rybak, referandumu 100’den fazla uluslararası gözlemcinin izleyeceğini de sözlerine ekledi.



VIDEO: UKRAYNA KRİZİ NEDEN ÇIKTI?

