Belarus'ta rap konserinde operasyon: 100'den fazla kişi gözaltına alındı

Belaruslu rapçi Max Korzh’un 9 Ağustos’ta Varşova Ulusal Stadyumu’nda verdiği ve 60 bin biletin beş günde tükendiği konserde bazı seyircilerin tribünlerden sahne önüne akın ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

100 BİNE YAKIN SİVİLİ ÖLDÜREN ÖRGÜTÜN BAYRAĞI AÇILDI

Ancak asıl tartışma, kalabalık arasında Ukrayna İsyan Ordusu’nun (UPA) kırmızı-siyah bayrağının açılmasıyla patlak verdi. II. Dünya Savaşı’nda bağımsızlık için savaşan UPA, Ukrayna’da bazı kesimlerce kahraman olarak anılsa da, Polonya’da 100 bine yakın etnik Polonyalı sivilin öldürüldüğü Volhinya katliamları nedeniyle “soykırım”la ilişkilendiriliyor.

"BAYRAKLAR İNCELENİYOR"

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwiński, “üç adet totaliter sembol taşıyan bayrağın” incelendiğini açıkladı ve suçlular yabancı ise sınır dışı edileceklerini belirtti. Ulusal Stadyum yönetimi de “nefret yayan sembollerin” kesinlikle yasak olduğunu vurgulayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Polonya'da geçen yıl muhalefet, ırkçılık ve nefret suçlarının cezalandırılmasına ilişkin mevcut yasa kapsamına “Banderacılık” olarak adlandırılan Stepan Bandera’yı yüceltme eylemlerinin de eklenmesi için yasa teklifi sunmuştu.