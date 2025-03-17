Belarus’ta yakalanan "Japon ajanına" 7 yıl hapis

Belarus Başsavcılığı, geçen yılın Eylül ayında sınır bölgelerini ve askeri tesisleri gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınan Japon vatandaşı Nakanişi Masatoşi’nin 7 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.



Yakalanan Japon vatandaşının nasıl bir savunma yaptığı henüz bilinmiyor. Başsavcılık Temsilcisi Dmitriy Brulev ise, süreçle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Başsavcılık, 2018'den 2024'e kadar Belarus Cumhuriyeti'nde casusluk yapan bir Japon vatandaşına karşı Minsk Şehir Mahkemesi'nde devlet kovuşturmasını yönetti. Devlet savcısının sunduğu delillere dayanarak mahkeme, yabancı vatandaşı, Belarus'un ulusal güvenliğine bilerek zarar vermeyi amaçlayan eylemleri içeren, yabancı bir devletin özel servisleri ve istihbarat teşkilatlarıyla işbirliği yapmaktan suçlu buldu ve Ceza Kanunu'nun 358.3. maddesi uyarınca 7 yıl hapis cezasına çarptırdı."





