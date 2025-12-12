Belarus'tan kazılan tünelle Polonya'ya geçtiler

5 ÜLKEDEN GELEN GÖÇMENLER

Sınır muhafızlarının yanı sıra asker ve polis memurlarının da katıldığı operasyonda, yakalananların çoğunun Afganistan ve Pakistan, bazılarının da Hindistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğu öğrenildi.

Ayrıca yasa dışı göçmenleri almak için bölgeye gelen biri Polonyalı ve biri Litvanyalı 2 sürücü gözaltına alındı. Bu kişilerin göçmenleri Batı Avrupa'ya götürmeyi planladıkları iddia edildi.

BELURUSLU YETKİLİLER ORGANİZE EDİYOR İDDİASI

Tünelin görüntülerini de paylaşan Sınır Muhafızları, bunun bu yıl Polonya-Belarus sınırında keşfedilen dördüncü tünel olduğunu bildirdi.

İnsan hakları grupları tarafından "göçmenleri geri ittikleri" gerekçesiyle eleştirilen Polonya, Letonya ve Litvanya'dan yetkililer, göçmen akışının, Belaruslu yetkililerin desteğiyle organize edilen bir "hibrit saldırı" olduğunu iddia ediyor.



Avrupa Birliği genelinde düşüş yaşanmasına rağmen, Polonya, Letonya ve Litvanya'nın Belarus sınırlarından yasa dışı geçiş yapan göçmen sayısı geçen yıl yüzde 192 artmıştı.